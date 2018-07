Mitteldeutsche Zeitung: zu HFC

Halle (ots) - Allerdings zeigte sich die HFC-Mannschaft in einer Verfassung passend zu den Trikots: mausgrau. Hinten anfällig, in der Mitte fahrig, vorn harmlos. Nach teils tollen Vorbereitungsspielen - darunter ein 2:1 gegen Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg - ist dieser krasse Einbruch beim Ernstfall so bitter wie unerklärlich. Oder vielleicht doch nicht: HFC-Trainer Torsten Ziegner hatte im Vorfeld einen taktisch schlimmen Fehler begangen. Zwickau, seinen Ex-Klub, dahingehend abzuqualifizieren, dass er den Klassenerhalt nicht schaffen werde, kam einem Eigentor gleich.

