Neue Westfälische (Bielefeld): Arminia Bielefelds Präsident Hans-Jürgen Laufer zum Fall Özil: Duck-Dich-weg-Politik des DFB ist nicht aufgegangen

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Präsident des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld, Hans-Jürgen Laufer hat zu mehr Zurückhaltung in der Diskussion um den Rücktritt von Mesut Özil aus der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufgerufen. "Jeder gibt zum Thema Özil seinen Senf dazu", sagte Laufer gegenüber der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe). "Es wäre hilfreicher, den Mund zu halten." Die Duck-Dich-Weg-Politik des Deutschen Fußball-Bundes sei nicht aufgegangen, bilanziert Laufer den Umgang mit dem umstrittenen Fototermin Özils mit dem türkischen. Erdogan. "Das Aussitzen von Problemen funktionierte nicht", so Laufer weiter. "Als Chef muss man aber für Ruhe und Ordnung sorgen. Das hat nicht funktioniert", kritisiert der Arminen-Präsident auch DFB-Chef Reinhard Grindel. "Allerdings sollte man auch nicht vergessen, dass Mesut Özil in der Vergangenheit viel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft getan hat." Es werde "höchste Zeit, dass die Liga wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt", meint Laufer.

