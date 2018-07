Online-Supermarkt Picnic will in NRW weiter expandieren

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der niederländische Online-Supermarkt Picnic will in den nächsten Monaten in Nordrhein-Westfalen weiter expandieren. Das kündigte der Mitbegründer von Picnic Deutschland, Frederic Knaudt, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Bislang ist das Angebot von Picnic nur in Neuss, Kaarst, Meerbusch und Teilen von Düsseldorf verfügbar. Bis zum Jahresende sollen zwei weitere Regionen hinzukommen, wie Knaudt ankündigte. Welche Regionen dies sind, ließ Knaudt offen. Von der Logistik her komme ganz Nordrhein-Westfalen in Frage.

Picnic liefert die im Internet bestellten Waren mit eigens konstruierten Elektrokarren bis ans Haus. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten wie Rewe .de, Amazon Fresh oder Bringmeister liefert das Unternehmen jedoch nicht zum Wunschtermin. Wie früher der Milchmann fahren die Picnic-Elektrokarren zu bestimmten Stunden nachmittags und abends die Straßen in ihrem Liefergebiet ab. Und nur zu dieser - täglich wechselnden - Zeit kann der Kunde die Ware in Empfang nehmen. Diese Strategie gilt als mögliche Antwort auf die Probleme des Online-Handels, die hohen Zustellkosten bei Lebensmitteln in den Griff zu bekommen./rea/DP/zb