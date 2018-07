Owen Mumford stellt neuen HIV-Schnelltest für europäische Märkte vor

OXFORD, England, July 23, 2018 /PRNewswire/ --

Owen Mumford, ein Unternehmen, das für seine innovativen Produkte bekannt ist, hat angekündigt, dass es die exklusiven europaweiten Verkaufs- und Vertriebsrechte für den HIV-Schnelltest Simplitude™ Pro HIV erworben hat.

Tania MacKenzie, Senior Product Manager, sagte: "Wir sind begeistert über die Marktpremiere unseres Produkts auf der AIDS2018 in Amsterdam."

"Wir sind überzeugt, dass Simplitude™ Pro HIV als anwenderfreundliche Lösung die Nachfrage nach einem zuverlässigen Point-of-Care-Diagnosetest erfüllen und die Gewissheit zuverlässiger Testergebnisse für Patienten und Gesundheitsversorger bringen wird."

Simplitude™ Pro HIV ist der erste Schnelldiagnosetest mit integrierter Sicherheitslanzette sowie einem einzigartigen Blutentnahmesystem und Teststreifen.

Das Blutentnahmesystem stellt sicher, dass die korrekte Blutmenge entnommen und transferiert wird, um Gesundheitsversorgern die Gewissheit zuverlässiger Testergebnisse zu geben. Das integrierte System vereinfacht zudem den Ablauf. Damit werden einige der größten Herausforderungen bei Schnelldiagnosetests (RDT) gelöst, beispielsweise eine unzureichende Blutentnahmemenge und komplizierte Anweisungen, die nachweislich zu Bedienungsfehlern führen[1].

Tania MacKenzie weiter: "Wenn wir den Vorbehalten der Anwender bei RTDs entgegenwirken, können wir in Europa die Testquote erhöhen und die Frühdiagnose verbessern. Dies erhöht nachweislich die Chance auf ein langes und gesundes Leben und reduziert gleichzeitig das Risiko der HIV-Infektion Dritter."[2]

Das Produkt wurde in Afrika bereits erfolgreich eingeführt. Im Frühjahr 2019 soll es auf den europäischen Markt kommen.

Owen Mumford wird Simplitude™ Pro HIV bei der AIDS2018 auf Stand 304 vorführen.

INFORMATIONEN ZU OWEN MUMFORD

Owen Mumford ist ein großes Gesundheitsunternehmen und ein Hersteller von Medizinprodukten, der zukunftsweisende Medizinprodukte unter eigener Marke sowie als maßgefertigte Lösung für die weltweit größten Pharmazie- und Diagnostikunternehmen kommerzialisiert. Ziel von Owen Mumford ist es, den Zugang zu diagnostischen Mitteln zu verbessern, die Einhaltung von Therapien zu unterstützen und die Gesundheitsausgaben zu reduzieren und so das Leben der Menschen zu verbessern.

Durch moderne Forschung, die Endnutzer und Gesundheitsexperten miteinbezieht, sowie durch umfangreiche Design- und Produktionsmöglichkeiten stellt Owen Mumford branchenführende Medizinprodukte her, die weltweit im Einsatz sind, und exportiert 85 % seiner Produkte in mehr als 60 Länder weltweit.

Owen Mumford gehört zu den "Global Growth Companies" des Weltwirtschaftsforums und ist ein verlässlicher Partner für viele der weltweit größten Diagnostik- und Pharmazieunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.owenmumford.com.

