Press Release: Novartis: Sandoz receives European -2

**European Commission decisions on the authorization of medicines are

valid throughout the 31 countries of the European Economic area, which

comprises the 28 member countries of the European Union plus Norway,

Iceland and Liechtenstein. That governing body bases its decisions on

scientific assessments by the Committee for Medicinal Products for Human

Use (CHMP), a subgroup of the European Medicines Agency (EMA).

