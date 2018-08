Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' über die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" über die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien:

"Ein Blick auf den seit drei Jahren Krieg im Jemen verdeutlicht einen großen Widerspruch: Die Menschen, die vor Krieg, Hungersnot und Epidemien fliehen, schaffen es meist nicht nach Europa. Auch deshalb erfährt der Jemen-Krieg weniger Aufmerksamkeit als der in Syrien. Zugleich wird jetzt bekannt, dass die große Koalition mit ihrem Versprechen bricht, eine Aufrüstung der Kriegsparteien durch deutsche Firmen zu unterbinden. Nun zeigt sich, dass Berlin das Recht auf Bestandsschutz früherer Genehmigungen und jahrzehntealter Produktionsabkommen höher bewertet als die Abrüstung. Das muss man noch nicht zynisch finden - vielleicht aber das: Im ersten Halbjahr 2018 spendeten die Deutschen allein an die "Aktion Deutschland Hilft" für Menschen im Jemen knapp 1,4 Millionen Euro, weil sie die Not anrührte. Die Einnahmen, die die Regierung den deutschen Rüstungsfirmen etwa zeitgleich genehmigte, lagen etwa 600 000 Euro höher."/be/DP/he