Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Freilassung von Wohlleben

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Freilassung von Wohlleben:

"Wohllebens Freilassung fügt sich nun aus Sicht der Angehörigen ein in die lange Reihe der Demütigungen, Enttäuschungen und Verletzungen, die sie im Laufe der vergangenen Jahre erlitten haben. Die Entscheidung des Gerichts steht aber auch stellvertretend für die unumgängliche Unvollkommenheit der juristischen Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Die Richter am Oberlandesgericht München haben sich sehr viel Mühe gegeben und jedes ihnen zugängliche Detail genau ausgeleuchtet. Doch in all dem Bemühen um eine maximale Revisionsfestigkeit des Urteils ging hier und da der Aspekt der gesellschaftlichen Signalwirkung unter. Richter können und dürfen nicht danach entscheiden, von wem sie Beifall erhalten. Aber dass gestern Rechtsextremisten feierten, während sich die Angehörigen der Opfer der NSU-Morde enttäuscht von der Justiz abwandten, ist ein schlechtes Zeichen."/zz/DP/he