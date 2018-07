Pressestimme: 'Oberhessische Presse' zu Flüchtlingspolitik

MARBURG (dpa-AFX) - "Oberhessische Presse" zu Flüchtlingspolitik:

"Wer in diesen Tagen leichtfertig zu der Meinung neigt, Flüchtlingspolitik sei lediglich ein facettenreiches Sommerlochthema, wird - wenn der Sommer denn einmal wieder vorbei ist - feststellen müssen, dass er falsch lag. Denn anders als Alligatoren in Baggerseen oder entlaufene Känguruhs wird sich diese Zahl in den kommenden Wochen nicht von allein versenden: 260 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, das ist rund die Hälfte aller Einwohner sämtlicher EU-Mitgliedsstaaten."/zz/DP/he