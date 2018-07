RCB: Chance auf Bonusrendite von 17 % mit Bonus-Zertifikat auf DivDAX® Index

Chance auf 17 % Bonusrendite am Laufzeitende mit tief angesetzter Barriere bei 49 % des DivDAX® Index



Für Anleger, die in den nächsten fünf Jahren Kursrückgänge des deutschen Dividendenaktien-Index DivDAX® von 51 % oder mehr für unwahrscheinlich halten, steht mit dem Zertifikat Deutschland Dividendenaktien Bonus&Sicherheit ein Anlageprodukt ohne Kapitalschutz mit hohem Sicherheitspuffer zur Verfügung.

Die Barriere liegt bei 49 % des Index-Startwerts - d.h. zu Laufzeitbeginn beträgt der Sicherheitspuffer (Abstand zur Barriere) 51 % und ist damit durchaus komfortabel angesetzt. Auszahlungsprofil Am Rückzahlungstermin (August 2023) wird das Bonus-Zertifikat in der Höhe des Bonusbetrags von EUR 1.170 pro EUR 1.000 Nominalbetrag ausbezahlt, sofern der DivDAX® Index während des Beobachtungszeitraums die Barriere von 49 % niemals berührt oder unterschritten hat (kontinuierliche Beobachtung).



Wird die Barriere berührt oder unterschritten, so ist der Bonusmechanismus außer Kraft gesetzt. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Basiswertentwicklung (prozentuelle Entwicklung des DivDAX® Index vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). Der maximale Auszahlungsbetrag bleibt auch dann mit EUR 1.170 pro Nominalbetrag begrenzt und Anleger partizipieren nicht an Kursanstiegen des DivDAX® Index über den Bonuslevel = Cap hinaus. Bonus-Zertifikate einfach erklärt: Key Facts: ISIN: AT0000A22910

AT0000A22910 Zeichnung: 23.07. - 20.08.2018

23.07. - 20.08.2018 Erster Bewertungstag: 21.08.2018

21.08.2018 Laufzeit: 5 Jahre (Rückzahlungstermin: 22.08.2023)

5 Jahre (Rückzahlungstermin: 22.08.2023) Börsennotiz: Wien, Frankfurt, Stuttgart Der Emissionspreis beträgt 100 % (Nominalbetrag EUR 1.000) während der Zeichnungsfrist. Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Detailseite.



Alle weiteren Informationen zum Produkt sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie hier:

Deutschland Dividendenaktien Bonus&Sicherheit Auf der Suche nach sofort handelbaren Zertifikaten? Die Suche nach der richtigen Geldanlage ist oft kein Leichtes. Der neue Zertifikate-Finder von Raiffeisen Centrobank stellt ein innovatives Tool zur Produktsuche dar: Zum Zertifikate-Finder



Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Information und stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse von potentiellen Anlegern und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte. Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt finden sie unter www.rcb.at. Hier finden Sie weitere Rechts-/Risikohinweise. Stand: Juli 2018