Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck sieht Seehofer als mitverantwortlich für Entfremdung der Deutsch-Türken

Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Robert Habeck hat Innen- und Sportminister Horst Seehofer (CSU) mitverantwortlich für die Entfremdung vieler Deutsch-Türken und indirekt auch für den Rücktritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft gemacht. "Wenn der Sportminister sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, dann ist das klar als Ausladung an alle muslimischen Spieler zu verstehen", sagte Habeck der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Das Signal, das so an Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln gesendet wird, ist fatal. Denn sie spüren genau, wie sie in unserem Land immer stärker ausgegrenzt und stigmatisiert werden", sagte Habeck. "Die Saat, die die politische Rechte gesät hat und die unter anderem von führenden CSU-Politikern gegossen wurde, geht also auf", erklärte der Grünen-Vorsitzende. "Die auf Mesut Özil zugespitzte Debatte muss uns jetzt wachrütteln", sagte er. Die verfassungsrechtlich garantierte Gleichheit vor dem Gesetz meine nicht Gleichmacherei, sondern bedeute die Anerkennung von Unterschieden. "Und daher darf man die berechtigte Forderung nach Integration nicht mit der Forderung nach Unterwerfung gleichsetzen", sagte Habeck.

