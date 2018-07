Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis mit Abschlägen

Der Brent-Ölpreis hat sich am Donnerstagvormittag schwächer gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 72,30 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 72,90 Dollar. Daraus errechnet sich ein Minus von 0,8 Prozent.

Als preisbelastend werten Marktteilnehmer weiterhin die Sorgen von einer weiteren Eskalation des internationalen Handelsstreits. Zudem wurden bereits am Vortag unerwartet gestiegene US-Öllagerbestände bekannt gegeben, welche Anzeichen eines Nachfragerückganges sein könnten. Am Berichtstag fehlten noch die klaren fundamentalen Handelsimpulse.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 69,98 Dollar pro Barrel gefallen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,38 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit Abschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.218,60 Dollar (nach 1.227,23 Dollar am Mittwoch) gehandelt.

