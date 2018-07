Schwedens Wirtschaft setzt robustes Wachstum fort

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Wirtschaft Schwedens ist auch im zweiten Quartal deutlich gewachsen. Nach Angaben des nationalen Statistikamts vom Montag lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1,0 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten im Mittel einen nur halb so hohen Zuwachs erwartet. Schon in den Quartalen zuvor war die skandinavische Wirtschaft robust gewachsen. Im ersten Vierteljahr hatte der Zuwachs des BIP 0,8 Prozent betragen. Die schwedische Krone stieg nach den Daten gegenüber Euro und US-Dollar an.

Die Wirtschaft Schwedens profitiert seit längerem von der konjunkturellen Erholung im Euroraum, seinem Haupthandelspartner. Darüber hinaus sorgen die rekordniedrigen Zinsen der schwedischen Reichsbank für wirtschaftliche Unterstützung. Allerdings hat die Zentralbank eine erste Zinsanhebung noch in diesem Jahr bereits in Aussicht gestellt. Ein wesentliches Risiko für die schwedische Wirtschaft sehen Fachleute in dem heiß laufenden Immobilienmarkt./bgf/jkr/fba