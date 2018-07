Standard Chartered profitiert von guten Geschäften in Asien - Anleger reagieren unterschiedlich

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern sei von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar (2,05 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank mit einer starken Präsenz in Afrika und Asien am Mittwoch in London mit. Die Erträge legten um sechs Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar zu. Experten hatten nicht mit so starken Zuwächsen gerechnet.

Damit kommt Bankchef Bill Winters, der seit rund drei Jahren an der Spitze der Bank steht und diese aus der Krise führen soll, seinen Zielen näher. So soll zum Beispiel die Rendite auf das eingesetzte Kapital mittelfristig wieder auf acht Prozent steigen - dazu ist ein deutliche Wachstum nötig. An der Börse nahmen die Anleger die Zahlen dennoch gemischt auf. Während in Hongkong die Aktie nach Bekanntgabe der Ergebnisse zulegte, ging es an der Londoner Börse kurz nach Handelsbeginn zunächst um fast 3 Prozent bergab. Allerdings hatte die Aktie dort seit Mitte Juli auch kräftig zugelegt.

Standard Chartered war zwar wegen der starken Präsenz in Afrika und Asien relativ unbeschadet durch die Finanzkrise gekommen, musste dann jedoch der starken Expansion unter dem damaligen Chef Peter Sands Tribut zollen. 2015 hatte die Bank unter anderem wegen hoher Kredite an Rohstoffunternehmen erstmals seit 1989 einen Verlust verbucht. Der Mitte 2015 angetretene Bankchef Winters ist seitdem mit Aufräumarbeiten beschäftigt: Er strich zeitweise die Dividende, erhöhte das Kapital, kündigte den Abbau von 15 000 Arbeitsplätzen an und trennte sich von vielen risikoreichen Finanzanlagen./zb/tav/fba

HONGKONG (dpa-AFX)