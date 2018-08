Straubinger Tagblatt: Neue Sammlungsbewegung - Linke Realitätsverweigerung

Straubing (ots) - Es waren auch Wagenknecht und Lafontaine, die dafür gesorgt haben, dass die Linke, die in der vergangenen Legislaturperiode eine Mehrheit gehabt hätte, ihre Chance, Deutschland in ihrem Sinne zu verändern und gerechter zu machen, nicht genutzt hat. Mit der Linken und ihren Mondforderungen wie einem illusorisch hohen Mindestlohn, dem Rückzug der Bundeswehr aus allen Auslandsmissionen oder der kritiklosen Haltung zu linken Diktatoren war einfach kein Staat zu machen. Dass die rechtspopulistische AfD so stark werden konnte, hatte nicht zuletzt mit linker Realitätsverweigerung zu tun.

OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2

Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de