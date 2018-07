Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu verhinderten chinesischen Investitionen

Stuttgart (ots) - Die Blockade des Verkaufs eines Minderheitsanteils an 50 Hertz ist nur deshalb ungewöhnlich, weil sie in die Reihe der vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Welle eines neuen Handelsprotektionismus passt. Da ist von "sicherheitspolitischen Bedenken" die Rede, so wie Trump seine jüngst verhängten Strafzölle begründet hat. Natürlich ist die Energieversorgung ein besonders sensibles Thema. Aber: 50 Hertz gehört schon zu 80 Prozent einem belgischen Unternehmen und bisher zu 20 Prozent einem australischen Investmentfonds. Ein so stark vom Export abhängiges Land wie Deutschland sollte sich nicht zu protektionistischen Maßnahmen hinreißen lassen.

