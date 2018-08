Tesla weiter in den roten Zahlen - Aktie volatil

Tesla hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss das Zhalenwerk für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt.

Tesla hat mit seinen Zahlen für das zweite Jahresviertel 2018 die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Umsatz des E-Autokonzerns wurde auf 4 Milliarden US-Dollar beziffert, während Analysten 4,22 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Im Vorjahreszeitraum hatten umsatzseitig 2,79 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,06 US-Dollar. Experten hatten einen Quartalsverlust von 2,71 US-Dollar in Aussicht gestellt. Im Vorjahresviertel hatte Tesla einen Verlust je Aktie von 1,33 US-Dollar berichtet.

Tesla plant bereits Ende August seine Produktionskapazitäten des Model 3 deutlich zu erhöhen. So sollen dann wöchentlich 6.000 Stück des E-Autos vom Band laufen. Erst zuletzt erreichte das Unternehmen zum ersten Mal das selbstgesteckte Ziel von 5.000 Fahrzeugen pro Woche. Außerdem hält der Konzern an seinem Ziel 100.000 Model S und X noch in diesem Jahr auszuliefern fest.

Anleger reagierten erfreut auf den Ausblick, den Tesla gab: So sollen im dritten Quartal des laufenden Jahres 50.000 bis 55.000 Model 3 hergestellt werden und auch die Gewinnspanne soll bei dem Hoffnungsträger für den Massenmarkt erhöht werden. Der Elon Musk-Konzern rechnet im nächsten Quartal mit 15 Prozent Marge, im vierten Jahresviertel sogar mit 20 Prozent.

Das kam am Markt gut an - die Aktie stieg nachbörslich zeitweise um über neun Prozent, auch im frühen offiziellen Handel geht es um fast 10 Prozent auf 328,51 Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at