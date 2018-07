Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Markit: US-Wirtschaft verliert im Juli auf hohem Niveau etwas an Schwung

Das an sich starke Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Juli leicht verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 55,9 von 56,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Merkel und Maas trafen Lawrow in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat heute gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) den russischen Außenminister Sergej Lawrow und Generalstabschef Waleri Gerassimow in Berlin getroffen. Das gab Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer in einer Mitteilung bekannt. Im Mittelpunkt des Gespräches, das vorige Woche zwischen Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart worden sei, habe die Lage im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, gestanden. Erörtert worden sei auch der Konflikt in der Ostukraine.

Studie: Ausstieg aus Braunkohle beinahe ohne Kündigungen möglich

Der weitreichende Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Braunkohle kann in Deutschland einer Studie zufolge beinahe ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Grund dafür ist laut der Analyse des Öko-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamtes, dass die Kohlekumpel und die Kraftwerksmannschaften im Durchschnitt schon relativ alt sind.

Russland, China und Iran horchen Deutschland aus

Russland, China und der Iran betreiben in Deutschland massiv Spionage. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor, den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin vorstellte. Die drei Länder "sind die Hauptakteure der gegen Deutschland gerichteten Spionageaktivität", stellen die Verfassungsschützer fest. Sie sind für die Abwehr der ausländischen Agenten zuständig.

Trump sieht Handelsgespräche als Erfolg seines harten Kurses

Am Tag vor seinen Handelsgesprächen mit der EU-Kommission hat US-Präsident Donald Trump seine harte Linie als Mittel verteidigt, um die Verhandlungsbereitschaft anderer Länder zu erzwingen. Jene Staaten, welche die USA "jahrelang beim Handel unfair behandelt haben", kämen jetzt alle zu Verhandlungen nach Washington, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Diese Gespräche hätten schon vor vielen Jahren stattfinden sollen, aber "besser spät als nie".

Trump plant kurzfristig Milliardenhilfen für US-Farmer - Kreise

Die US-Regierung will den Farmern des Landes mit Milliardenhilfen unter die Arme greifen, um Auswirkungen aus den Handelskonflikten abzumildern. Ein Informant sagte, dass die Nothilfen bei etwa 12 Milliarden US-Dollar liegen und noch Dienstag offiziell angekündigt werden dürften. In der Landwirtschaft gebe es zunehmend Sorgen, dass die Branche von den Handelsstreitigkeiten mit China und der EU belastet werde.

Kreml: Putin und Trump wollen "nützliche Kontakte" weiterführen

Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wollen nach Angaben des Kreml ihre "nützlichen Kontakte" weiterführen. "Während ihres Treffens in Helsinki haben sich die Präsidenten darauf verständigt, dass diese nützlichen Kontakte fortgeführt werden sollten", sagte der außenpolitische Berater im Kreml, Juri Uschakow. Demnach wurde Putin für "Ende des Jahres" zu einem zweiten Gipfel nach Washington eingeladen.

IWF sieht keine chinesischen Währungstricksereien

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich von dem Vorwurf von US-Präsident Donald Trump distanziert, China betreibe "illegale Währungsmanipulation". Es gebe "keine Belege" für derartige Eingriffe Pekings, sagte IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld im US-Fernsehsender CNBC. Nach Beobachtung des IWF habe die chinesische Regierung "nicht in den Währungsmarkt interveniert".

China will 14 Milliarden Dollar in Südafrika investieren

Vor dem Gipfeltreffen der aufstrebenden BRICS-Staaten in Südafrika hat China dem Gastgeberland Investitionen in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar zugesichert. "Wir haben mehrere Vereinbarungen und Absichtserklärungen unterzeichnet, die unsere Beziehungen weiter stärken sollen", sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Pretoria.

May will Federführung bei Brexit-Verhandlungen mit Brüssel übernehmen

Großbritanniens Premierministerin Theresa May will die Federführung bei den Brexit-Verhandlungen mit Brüssel künftig selbst übernehmen. Sie werde die weiteren Verhandlungen leiten, der bislang dafür zuständige Brexit-Minister werde sie dabei vertreten, erklärte May in einer Mitteilung an das britische Parlament. Ihr Kabinettsbüro werde die "Gesamtverantwortung für die Vorbereitung und Führung der Verhandlungen" übernehmen, erklärte May.

Türkische Notenbank überrascht Märkte mit stabilen Zinsen

Die türkische Notenbank hat ihren Leitzins stabil gehalten und damit die Märkte überrascht. Die jüngsten Daten deuteten darauf, dass die Wirtschaft schneller wieder ins Gleichgewicht zurückfinde, erklärten die Währungshüter. Der Schlüsselzins verharrte bei 17,75 Prozent. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einer Zinserhöhung um 100 bis 125 Basispunkte gerechnet.

Israel schießt syrischen Kampfjet ab

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen, das in den israelischen Luftraum eingedrungen war. Wie die Armee mitteilte, wurden zwei Patriot-Abwehrraketen auf den syrischen Kampfjet vom Typ Suchoi abgefeuert. Die Maschine sei zwei Kilometer weit in den israelischen Luftraum eingedrungen.

