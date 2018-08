"Umfangreiches Produktangebot mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis." - CEO der DADAT Bank im Interview

Ernst Huber: Nach über einem Jahr können wir eine äußerst positive Zwischenbilanz ziehen. Die DADAT Bank hat in den ersten 15 Monaten seit Ihrer Gründung einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und verzeichnet zudem ein starkes Kundenwachstum. Wir erzielen mittlerweile ein Wachstum von bis zu 60 Neukunden pro Tag.

finanzen.at: Was überraschte Sie in diesem ersten Jahr?

Ernst Huber: Wir konnten bereits nach wenigen Wochen ein starkes Kundenwachstum erreichen. Bereits einem Monat nach Marktstart wurden wir von der Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) zum zweitbesten Broker in Österreich ausgezeichnet. Gerade diese Tage erreichte uns das Ergebnis der heurigen Studie bzw. Analyse. Die DADAT Bank wurde "Testsieger" in der Studie Online Brokerage 2018 und als bester Broker ausgezeichnet.

finanzen.at: Welche Innovationen konnten Sie seit dem Start der Bank einführen?

Ernst Huber: Unsere ohnehin seit Beginn an topmodernen Trading-Applikationen haben wir zum Beispiel um das 1-Click-Trading ergänzt. Mit diesem haben Anleger nach Eingabe des gewünschten Wertpapiers sofort eine leicht verständliche, vorausgefüllte Handelsmaske zur Verfügung, die nach Belieben jederzeit an das Anlageverhalten angepasst werden kann. Neu ist auch, dass seit März dieses Jahres auch Gold angespart werden kann. So kann man sich mit relativ kleinen Beträgen über einen längeren Zeitraum eine solide Edelmetallbasis aufbauen. Mit der Workstation bieten wir in Kooperation mit der Firma Teletrader ein Tool an, das Tradern eine optimale Datenversorgung mit Echtzeit-Kursen, Chartanalysen sowie eine direkte Schnittstelle zum Handel mit Wertpapieren ermöglicht. Noch im Laufe des August werden wir unsere neue Trading-App für iOS und Adroid live stellen. Auch diese Applikation wird Benchmark in Österreich sein.

finanzen.at: Warum ist die DADAT Bank speziell für Trader attraktiv?

Ernst Huber: Wir haben ein umfangreiches Produktangebot mit einem exzellenten Preis/Leistungsverhältnis. Günstiger als bei der DADAT Bank kann aktuell nirgendwo gehandelt werden. Mit unseren PremiumPartner können rund 500.000 Produkte bis zum Jahresende komplett spesenfrei gehandelt werden. Auch die Trading-Applikationen - sowohl am Desktop als auch am Smartphone - sind in Österreich einzigartig und führend.

finanzen.at: Wie sieht die Zukunft der DADAT Bank aus und wie kann sie sich auch in Zukunft auf dem hart umkämpften Bankenmarkt behaupten?

Ernst Huber: Das Geschäftspotenzial für Direktbanken ist in Österreich noch sehr groß. Verglichen mit Deutschland sind hierzulande noch relativ wenige Sparer und Anleger Kunden bei Direktbanken. Im Verhältnis an der Bevölkerungszahl müssten es rund 700.000 mehr sein. In Deutschland sind 19 Millionen Menschen Kunden bei Direktbanken. In Relation zur Bevölkerung müssten das in Österreich dann rund 1,9 Millionen sein. Aktuell liegt diese Zahl jedoch bei rd. 1,2 Millionen. Aber lt. von der market Linz durchgeführten Umfrage können sich ein Großteil der 20 bis 60jährigen einen Wechsel zu einer Direktbank vorstellen. Die DADAT Bank hat es geschafft, innerhalb von nur einem Jahr als bester Online Broker Österreichs ausgezeichnet zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass die DADAT Bank nicht nur der beste Online Broker ist, sondern auch bei einem Direktbanktest die Spitzenposition einnimmt.

finanzen.at: Laut Ihrem Profil sehen Sie Ihre Mitarbeiter als die Basis für Ihren Erfolg. Können Sie näher darauf eingehen?

Ernst Huber: Die DADAT Bank hat das Management und die Mitarbeiter mit dem besten Know-How im österreichischen Direktbankgeschäft. 80% der DADAT Mitarbeiter verfügen bereits über ein mehr als 5-jähriges Know-How im Direktbankgeschäft bzw. auch im Online-Brokerage-Geschäft. Für mich ist es auch immer von absoluter Notwendigkeit, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, in die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung miteingebunden sind und sich mit dem Unternehmen bzw. der Vision des Unternehmens identifizieren. Die gelebte Erfolgs- und Vertrauenskultur der DADAT Bank ist für mich ein wichtiger Erfolgsgarant für die zukünftige Entwicklung der Bank.

finanzen.at: Welche Vorteile und Nachteile ergeben sich daraus, dass die DADAT Bank eine noch so junge Bank ist?

Ernst Huber: Es ist natürlich einerseits spannend und andererseits auch herausfordernd als neuer Anbieter zu starten. Als neuer Anbieter ist man selbstverständlich ganz klar Angreifer am Markt. Im Vergleich zu Direktbanken, welche bereits seit vielen Jahren am Markt sind und zum Teil auch schon etwas verkrustete Strukturen aufweisen, können wir noch absolut flexibel (fast wie ein FintechUnternehmen) agieren. Natürlich hat man als "Newcomer" noch den Nachteil, dass man einerseits erst die Marke und das dementsprechende Image aufbauen muss. Auch warten viele potentielle Kunden erst mal ab und beobachten die Entwicklung der neuen Bank. Ich denke, dass wir uns mittlerweile am österreichischen Direktbanken- und Online-Brokerage-Markt ordentlich etablieren konnten. Dies wird einerseits durch das starke Kundenwachstum und andererseits auch durch diverse Auszeichnungen, wie zum Beispiel als bester Online-Broker 2018 belegt.

