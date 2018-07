Vereinte Nationen beklagen laxe Zahlungsmoral ihrer Mitgliedstaaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen der laxen Zahlungsmoral ihrer Mitgliedstaaten fehlen den Vereinten Nationen knapp 810 Millionen Dollar (695 Mio Euro) im regulären Budget für 2018. Bis zum Donnerstag hatten erst 112 der 193 Mitgliedstaaten ihren Jahresbeitrag gezahlt, wie die UN auf ihrer Webseite mitteilten. "Der Kapitalfluss ist so niedrig wie nie zuvor zu so einem frühen Zeitpunkt des Kalenderjahres", sagte UN-Generalsekretär António Guterres.

Unter den 81 Ländern, die ihren Beitrag noch nicht gezahlt haben sind neben armen Ländern wie Niger und Kongo sowie Konfliktstaaten wie Afghanistan und Syrien auch Saudi Arabien und die Vereinigten Staaten. Deutschland zahlte nach Angaben der UN seinen Beitrag von rund 155 Millionen Dollar (133 Mio Euro) im Februar./gma/DP/zb