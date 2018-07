WOCHENENDÜBERBLICK/28. und 29. Juli 2018

CDU/CSU fallen in Wahlbefragung erstmals seit 2006 auf 29 Prozent

Die Union fällt in der Wählergunst erstmals seit 2006 auf 29 Prozent. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich erhebt, büßt die Union gegenüber der Vorwoche einen Zähler ein und erreicht so den tiefsten Wert seit 12 Jahren, wie Bild am Sonntag berichtet. Die SPD kann von der Schwäche der Union nicht profitieren. Die Partei gibt ebenfalls einen Punkt nach und kommt auf 18 Prozent. Die AfD folgt als drittstärkste Kraft mit unverändert 15 Prozent.

Spahn will Krankenhäusern Vorgaben für Zahl der Pflegekräfte machen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Kliniken in Deutschland per Gesetz konkrete Vorgaben für die Zahl ihrer Pflegekräfte machen. Das geht aus dem überarbeiteten Entwurf für das sogenannte Pflegepersonal-Stärkungsgesetz hervor, der AFP am Sonntag in Auszügen vorlag. Zustimmung kam vom GKV-Spitzenverband. Linken-Chef Bernd Riexinger forderte hingegen eine bedarfsgerechte Personalausstattung der Kliniken statt einer "Minimallösung" und kritisierte Spahns Fokus auf die Arbeitgeberseite.

G-20-Agrarminister erteilen Protektionismus eine Absage

Die Landwirtschaftsminister der G-20-Staaten haben sich bei ihrem Treffen in Argentinien gegen Protektionismus und für mehr Klimaschutz im Agrarbereich ausgesprochen. In ihrer Abschlusserklärung hoben die Minister aus den 20 großen Industrie- und Schwellenländern die Bedeutung eines "transparenten, offenen und regelbasierten multilateralen Handelssystems" hervor. Die Erklärung sei "einmütig" gefasst worden, sagte der gastgebende argentinische Ressortchef Miguel Etchevehere in Buenos Aires.

Mehr als 1.200 Flüchtlinge landen binnen zwei Tagen in Spanien an

Nach der Ankunft von mehr als 1.200 Bootsflüchtlingen binnen zweier Tage hat die spanische Regierung eine europäische Lösung gefordert. "Das Migrationsproblem ist ein Problem Europas und erfordert eine europäische Lösung", sagte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Malaska am Samstag bei einem Besuch im Süden des Landes. Am Samstag hatte die Küstenwache 334 Flüchtlinge von 17 Booten gerettet, am Vortag waren es 888 Flüchtlinge.

Erdogan: Vierergipfel zu Nahost mit deutscher Beteiligung geplant

Deutschland, Frankreich, Russland und die Türkei planen nach Angaben aus Ankara ein Gipfeltreffen zur Nahost-Politik. Das Treffen, bei dem es auch um den Syrienkonflikt gehen soll, werde am 7. September in Istanbul stattfinden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan laut der Zeitung Hürriyet.

Erdogan kommt offenbar Ende September zu Staatsbesuch nach Deutschland

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt einem Medienbericht zufolge im Herbst zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Stattfinden werde die Reise voraussichtlich Ende September, über ein genaues Datum werde noch verhandelt, berichtete die Bild-Zeitung am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise in Ankara und Berlin.

Spanische Minderheitsregierung scheitert im Parlament mit Defizitvorgabe

Die spanische Minderheitsregierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez hat knapp zwei Monate nach ihrer Bildung eine erste schwere Niederlage im Parlament erlitten. Eine deutliche Mehrheit wies am Freitag die Zielvorgabe der neuen Regierung für das Haushaltsdefizit zurück: 172 Abgeordnete stimmten dagegen und nur 88 dafür. Das Votum ist rechtlich nicht bindend, schürt aber Zweifel, ob Sánchez die nächsten Jahre ohne eigene Mehrheit im Parlament regieren kann.

Zehntausende Russen demonstrieren gegen Anhebung des Renteneintrittsalters

In Russland haben landesweit zehntausende Menschen gegen die geplante Anhebung des Rentenalters demonstriert. Außer in der Hauptstadt Moskau und Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg fanden am Samstag in dutzenden weiteren Orten Kundgebungen statt, zu denen die Kommunistische Partei aufgerufen hatte.

Sperrung des Terminals 2 in München sorgt für Chaos

Abfertigungschaos mitten in der Haupturlaubszeit: Am Flughafen München ist am Samstag der Sicherheitsbereich von Terminal 2 vorübergehend gesperrt und geräumt worden. Grund dafür war eine Frau, die "unkontrolliert" in den Sicherheitsbereich gelangte, wie die Polizei mitteilte. Nach ihr wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Wegen des Stopps der Abfertigung kam es nach Angaben des Flughafens zu "erheblichen Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr", 200 Flüge mussten annulliert werden.

Fraports Griechenland-Tochter läuft besser als erwartet

Aus Sicht von Fraport-Chef Stefan entwickeln sich die Tochtergesellschaften des Flughafenbetreibers Fraport in Griechenland spürbar besser als gedacht. "Es könnte bereits 2020 einen ersten Gewinn geben", erklärte Schulte der Wirtschaftswoche. "Wir werden in diesem und im nächsten Jahr wegen der vielen Investitionen zwar erwartungsgemäß noch Verluste schreiben", so der Manager zu dem Vorhaben, bei dem Fraport im April 2017 für gut 1,2 Milliarden Euro 14 Flughäfen in Griechenland übernommen hat. "Doch die Ergebnisse sind besser als erwartet und wir sind wirklich zufrieden."

Vapiano will 2020 wieder Gewinne machen

Die Restaurantkette Vapiano will weiter wachsen. "Wir haben ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm und investieren viel - in 2017 über 60 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr eröffnen wir 33 bis 38 neue Restaurants. Bis 2020 wollen wir auf 330 kommen", sagte Vapiano-Chef Jochen Halfmann der Rheinischen Post. Damit will Vapiano auch unterm Strich wieder Gewinne machen: "Unsere Planung richtet sich auf 2020, dann werden wir einen positiven Cashflow haben und Gewinne machen."

Wirecard sieht Beschleunigung des eigenen Wachstums

Wirecard-Chef Markus Braun sieht kein Ende des Kurshöhenflugs bei der Aktie des Zahlungsabwicklers. "Wir glauben daran, dass wir aufgrund unserer Innovationskraft und des sich beschleunigenden Wachstums in den nächsten Jahren sowohl das Ergebnis als auch den Unternehmenswert vervielfachen können", sagte Braun der Welt am Sonntag.

