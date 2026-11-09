A&D informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

A&D präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

A&D hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,17 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at