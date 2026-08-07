A&D präsentierte Quartalsergebnisse

A&D hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 15,80 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte A&D 29,08 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 14,38 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem A&D 14,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at