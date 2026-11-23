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23.11.2026 22:18:46
A&W Food Services Names Lisa Marzocco Interim CFO
(RTTNews) - A&W Food Services of Canada Inc. (AW.TO), a Canadian quick-service restaurant chain, announced on Monday the appointment of Lisa Marzocco as its interim Chief Financial Officer, with immediate effect.
Marzocco replaces Kelly Blankstein, who left the organization effective Friday, November 20, 2026. A&W thanked Ms. Blankstein for her contributions to the business while wishing her well.
Marzocco has been with A&W since 2019. The company has initiated a search process to identify a permanent successor, considering both internal and external candidates.
AW.TO shares closed Monday on the Toronto Exchange at C$36.54, down 1.27 percent.
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