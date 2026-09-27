A $1,000 Investment Split Between Alphabet and Nvidia Will Be Worth This Much by 2030

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Nvidia (NASDAQ: NVDA) are two of the biggest companies involved in the AI race. Nvidia is the world's largest company, while Alphabet is the third-largest behind Apple, which isn't pursuing AI technology as aggressively as Alphabet.

Both of these companies have an incredibly bright future, and I think they will make investors a lot of money from now through 2030. How much will a $1,000 investment split between the two be worth? Let's take a look.

Continue reading