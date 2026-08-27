AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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27.08.2026 13:45:00
A $10,000 Investment 5 Years Ago in This Once-Unstoppable Stock Would Be Worth $463 Today. History Says This Is What It Would Take for Investors to Double Their Money in 5 Years.
Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) was arguably the hottest business during the depths of the COVID-19 pandemic. It couldn't sell enough of its bikes and treadmills. However, that demand surge was short-lived. And shareholders have suffered.In the past five years, this consumer discretionary stock has fallen 95% (as of Aug. 26). Had you invested $10,000 in Peloton shares back in late August 2021, you'd have less than $500 right now. The innovative fitness enterprise has been an extremely disappointing portfolio holding.Now that the stock is so far off its peak, opportunistic investors with a contrarian mindset might be ready to take action. History says this is what it would take for Peloton shares to double in the next five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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