A $10,000 Investment in Goldman Sachs in 2016 Is Now Worth More Than $60,000. Its Record Revenue This Year Says the Run Isn't Over.

A decade ago, on Nov. 2, 2016, the financial services giant Goldman Sachs Group (NYSE: GS) was trading at about $176 per share with a quarterly dividend of $0.65 per share.

As of Nov. 2, 2026, Goldman Sachs stock was trading at $900 per share with a quarterly dividend of $5 per share. It's quite an impressive trajectory, not just for the price, but also for the dividend.

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