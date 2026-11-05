Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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05.11.2026 09:30:00
A $10,000 Investment in Goldman Sachs in 2016 Is Now Worth More Than $60,000. Its Record Revenue This Year Says the Run Isn't Over.
A decade ago, on Nov. 2, 2016, the financial services giant Goldman Sachs Group (NYSE: GS) was trading at about $176 per share with a quarterly dividend of $0.65 per share.
As of Nov. 2, 2026, Goldman Sachs stock was trading at $900 per share with a quarterly dividend of $5 per share. It's quite an impressive trajectory, not just for the price, but also for the dividend.
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