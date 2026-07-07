NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.07.2026 20:30:00
A $10,000 Investment in Nvidia at the Start of 2026 Is Up Only 5% -- Here's One Promising Sector That Could Reignite Excitement
For the first six months of 2026, Nvidia (NASDAQ: NVDA) hasn't led the artificial intelligence (AI) trade. It opened the year at $189.84 on Jan. 2 and closed at around $200 on June 30. That's a roughly 5% gain.Anyone who invested $10,000 to start the year hasn't seen much progress in their Nvidia investment. Still, there's a market sector that can open up new revenue opportunities and reward patient Nvidia shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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