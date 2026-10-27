Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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27.10.2026 21:30:00
A $20 AGNC Share Bought at Its 2008 IPO Has Paid $51 in Dividends. The Stock Trades Near $9.
At first glance, AGNC (NASDAQ: AGNC) might seem like a terrible long-term investment. The mortgage real estate investment trust (mREIT) went public at $20 per share on May 15, 2008, but now trades at less than $9 per share.
But since AGNC's market debut, it's paid out $51.16 per share in dividends. If you had reinvested those dividends, you'd be sitting on a total return of roughly 520%. Let's see why there's such a gap between its stock price performance and dividend-driven gains -- and if it's still a good long-term play for income-oriented investors.
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