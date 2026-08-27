Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.08.2026 14:50:00
A $3,000 Investment Made in SpaceX Stock Today Could Be Worth This Much by August 2027
After trading as high as $225.64 per share and as low as $104.83 in the few months since it went public, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is roughly back to its initial public offering (IPO) price of $135. SpaceX closed at exactly $135 on Aug. 24. However, analysts still have a generally bullish outlook for where SpaceX stock could trade by August 2027.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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