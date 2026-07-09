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09.07.2026 16:32:18
A $3.2 Trillion Deal-Making Frenzy Is Spurred by the A.I. Economy
This year’s boom represents the most spent on global deal-making in a six-month period in a decade. But questions persist about whether it can continue.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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