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31.05.2026 21:24:58
A $3 Million Insurance Bet: What This Fund Might Be Seeing in Ryan Specialty Stock
Guardian Point Capital increased its stake in Ryan Specialty Holdings (NYSE:RYAN) by 75,000 shares in the first quarter, an estimated $3.20 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 15, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, Guardian Point Capital added 75,000 shares of Ryan Specialty Holdings (NYSE:RYAN), bringing its total position to 575,000 shares. The estimated transaction value is approximately $3.20 million based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the stake decreased by $6.41 million, reflecting both added shares and stock price changes.Ryan Specialty Holdings, Inc. provides specialty insurance products and services, with a focus on delivering tailored solutions to the insurance distribution market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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