RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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19.08.2026 23:44:00
A $420 camera for $10: China’s young consumers would rather rent than buy. It’s a problem for the government and the economy.
Young Chinese are renting cameras, drones and camping gear instead of buying them. It’s a clever way to save money — but also the latest challenge to Beijing’s effort to get consumers spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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