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22.04.2026 11:01:08
A $440,000 Breast Reduction: How Doctors Cashed In on the No Surprises Act and Arbitration
A law meant to end surprise medical billing accidentally created a multibillion-dollar industry that is making doctors richer.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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