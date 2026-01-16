Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
16.01.2026 12:10:00
A $450 Billion Opportunity: Is Serve Robotics Stock a Buy in 2026?
In 2020, ride-hailing and food delivery giant Uber Technologies acquired a company called Postmates, and in 2021, it spun Postmates' robotics division off as a separate company: Serve Robotics (NASDAQ: SERV).Serve has become a leading developer of autonomous last-mile logistics solutions, and it's currently building thousands of its latest Gen 3 robots -- small delivery systems that travel on sidewalks -- to deploy in the Uber Eats food delivery network. Citing an estimate by Cathie Wood's Ark Investment Management, Serve believes the largely untapped market for robotic and drone delivery could be worth a whopping $450 billion by 2030. Serve stock declined by 23% last year, but it has already soared by 40% in the first few weeks of 2026. Now trading 8% above where it began 2025, is it still a buy?
Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs
|Serve Robotics Inc Registered Shs
|14,84
|1,75%
