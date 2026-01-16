Serve Robotics Aktie

Serve Robotics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 12:10:00

A $450 Billion Opportunity: Is Serve Robotics Stock a Buy in 2026?

In 2020, ride-hailing and food delivery giant Uber Technologies acquired a company called Postmates, and in 2021, it spun Postmates' robotics division off as a separate company: Serve Robotics (NASDAQ: SERV).Serve has become a leading developer of autonomous last-mile logistics solutions, and it's currently building thousands of its latest Gen 3 robots -- small delivery systems that travel on sidewalks -- to deploy in the Uber Eats food delivery network. Citing an estimate by Cathie Wood's Ark Investment Management, Serve believes the largely untapped market for robotic and drone delivery could be worth a whopping $450 billion by 2030. Serve stock declined by 23% last year, but it has already soared by 40% in the first few weeks of 2026. Now trading 8% above where it began 2025, is it still a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Serve Robotics Inc Registered Shs 14,84 1,75% Serve Robotics Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen