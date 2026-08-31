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31.08.2026 11:03:02
A $480,000-a-Year Pill Reflects a New Normal for Cancer Drugs
Rasonque, the new pancreatic cancer treatment from Revolution Medicines, illustrates the huge inflation in cancer drug prices over the past two decades.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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