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12.11.2026 17:33:02

A $776 Car Payment Is a Warning for Ford and General Motors

Ford Motor Company (NYSE:F) and General Motors (NYSE:GM) investors have plenty of reasons to cheer when customers choose high-priced trucks, SUVs, and premium trims. Selling a richer mix of vehicles can help drive profits without requiring a dramatic increase in sales, and it's nice to fight the low-margin narrative the auto industry faces. That last point is especially true, given that automakers' electric vehicles struggle with profitability.

There is a bit of a growing problem, however: Consumers still have to actually pay the bill. Cox Automotive's affordability index put the typical new-vehicle monthly payment at $776 in September, its highest reading since December 2023.

That raises a question for investors: How much room do automakers have to keep asking customers to spend more?

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