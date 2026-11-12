CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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12.11.2026 17:33:02
A $776 Car Payment Is a Warning for Ford and General Motors
Ford Motor Company (NYSE:F) and General Motors (NYSE:GM) investors have plenty of reasons to cheer when customers choose high-priced trucks, SUVs, and premium trims. Selling a richer mix of vehicles can help drive profits without requiring a dramatic increase in sales, and it's nice to fight the low-margin narrative the auto industry faces. That last point is especially true, given that automakers' electric vehicles struggle with profitability.
There is a bit of a growing problem, however: Consumers still have to actually pay the bill. Cox Automotive's affordability index put the typical new-vehicle monthly payment at $776 in September, its highest reading since December 2023.
That raises a question for investors: How much room do automakers have to keep asking customers to spend more?
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