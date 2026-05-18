Gomez Aktie
ISIN: US3817441013
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18.05.2026 11:04:00
A ‘private celebrity compound’: Selena Gomez lists her L.A. estate for $6.5 million
Selena Gomez is preparing to bid farewell to her former bachelorette pad, listing the sprawling Encino home for $6.49 million, just 6 months after she married Benny Blanco.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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