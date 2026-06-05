LOGOS HOLDINGS Aktie
WKN DE: A40F17 / ISIN: JP3984080006
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05.06.2026 19:18:00
A ‘rudderless’ Lululemon needs to ditch logos and get back to basics, analysts say
“Make the color palette normal again,” one analyst said, as Lululemon’s stock sinks toward its lowest close since May 2018.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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