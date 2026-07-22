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23.07.2026 01:00:00
A ‘shadow bank’ hiding in Singapore’s Little India casts light on financial services gap
The challenge then is to work out how to cut needless friction in the system without weakening safeguardsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Gap Inc.
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22.07.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.07.26
|Investors bet on AI drug discovery despite approval gap (Financial Times)
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17.07.26
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15.07.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gap-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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01.07.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.06.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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29.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 im Plus (finanzen.at)
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