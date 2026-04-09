A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
|
09.04.2026 16:22:12
A 1,300% rally turns a tiny shipping ETF into an Iran war gauge
BWET has surged from around US$10 a share to nearly US$150 – making it the best-performing US-listed ETF so far in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|-2,77%
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|2,20%
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