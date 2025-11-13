|
A-1 Acid stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
A-1 Acid hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte A-1 Acid 0,840 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 631,4 Millionen INR – eine Minderung von 17,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,9 Millionen INR eingefahren.
