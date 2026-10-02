A-1 Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

A-1 Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 133,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at