A-1 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

A-1 präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,45 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,130 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,43 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at