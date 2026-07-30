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30.07.2026 06:31:29
A-1: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
A-1 hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,75 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 170,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,9 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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