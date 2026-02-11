A-1 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

A-1 ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat A-1 die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei A-1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat A-1 mit einem Umsatz von insgesamt 698,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 763,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 8,57 Prozent verringert.

