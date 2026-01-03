Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|
03.01.2026 20:09:04
A 10 Percent Owner Bought 13.2 Million Under Armour Shares for $67.4 Million
On Jan. 2, 2026, V. Prem Watsa, 10% Owner, executed open-market purchases totaling 13,182,469 shares of Under Armour (NYSE:UA) for a transaction value of approximately $67.4 million, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.12); post-transaction value based on Jan. 2, 2026 market close ($5.07).* 1-year price change calculated using Jan. 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
