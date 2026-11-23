Bank On It Aktie
WKN DE: A0YHGB / ISIN: US06422U1007
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23.11.2026 19:55:00
A 10% cap on credit-card interest rates? Holiday shoppers shouldn’t bank on it.
As Americans prepare to pull out their credit cards for the holiday shopping season, President Donald Trump is saying he’s up for capping the interest rates they’re paying on their cards.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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