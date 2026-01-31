Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
|
31.01.2026 10:51:13
A 10% Owner of Dream Finders Homes Sells Over 70k Shares for $14 Million
On Jan. 21 and Jan. 22, 2026, 10% Owner William Radford Lovett II reported the indirect sale of 71,742 shares of Dream Finders Homes (NYSE:DFH), representing ~$1.4 million in open-market transactions, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($19.51); post-transaction value based on Jan. 22, 2026 market close ($19.35).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Dream Finders Homes Inc Registered Shs -A-
|18,39
|-1,18%
