Structure Therapeutics Incorporation Aktie
WKN DE: A3D5Y7 / ISIN: US86366E1064
|
13.01.2026 20:33:20
A 10% Owner Of Structure Therapeutics Shed Shares
FMR LLC, a 10% Owner of Structure Therapeutics Inc. (NASDAQ:GPCR), indirectly sold 52,356 shares for a transaction value of approximately $3.8 million on Dec. 8, 2025, according to a SEC Form 4 filing. Transaction and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($71.98).
