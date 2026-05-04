Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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04.05.2026 11:00:59
A 22,000-Home Community Is Being Built in a 5,000-Person Town
Chatham Park, a master-planned community in Pittsboro, N.C., is expected to expand the town to 60,000 people when completed.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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